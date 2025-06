Modelo abre cinto de equipamento durante voo e morre

Uma jovem de 19 anos morreu após se soltar do cinto de segurança enquanto fazia parasail em Budva, Montenegro, na quarta-feira passada (28). Tijana Radonjic, que estava de férias com familiares, caiu de uma altura de aproximadamente 50 metros no Mar Adriático.

Leia mais: Piloto de paraglider sofre acidente durante voo e morre

De acordo com a imprensa local, imagens registradas no momento do acidente mostram Tijana em pânico, tentando retirar o colete salva-vidas e desprender o cinto, segundos antes da queda fatal.