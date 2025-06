Pai desbloqueia celular do filho e vê selfie do assassino

Mais de um ano após o assassinato de Michael Boschetto, de 32 anos, no Vêneto, norte da Itália, o pai da vítima conseguiu desbloquear o celular do filho e encontrou um vídeo-selfie do suspeito de cometer o crime.

A gravação, de cerca de 20 segundos, foi feita por Giacomo Friso, que está sendo julgado pelo homicídio ocorrido em 27 de abril de 2024, em Villafranca Padovana. Segundo a investigação, após esfaquear Boschetto quatro vezes, Friso roubou o celular e se filmou dançando dentro de uma casa, enquanto a vítima agonizava na rua.