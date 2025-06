Mudanças nos planos de saúde

A advogada Bruna Mendes, do escritório Ferreira Pires Advogados, assina artigo sobre a nova Resolução Normativa 623/2024 da ANS, que traz importantes mudanças para operadoras de planos de saúde e administradoras de benefícios. As novas regras entram em vigor em julho e exigem adaptações nos canais de atendimento, prazos de resposta e transparência nas negativas. Confira no site do Ferreira Pires Advogados.

https://ferreirapires.com.br/resolucao-normativa-623-2024-da-ans-novas-regras-para-as-operadoras-de-planos-de-saude-privados-e-para-as-administradoras-de-beneficios/