Turista cai de piscina a 15m de altura e morre

Uma turista ucraniana, identificada como Veronika Kobzova, morreu após cair de uma piscina na cobertura de uma vila em Chalong, na ilha de Phuket, Tailândia. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (3).

Segundo informações da polícia local, Veronika, que estava embriagada, caminhava pela borda da piscina no terceiro andar do prédio quando escorregou e caiu num beco ao lado do imóvel.