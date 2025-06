PGR solicita prisão preventiva de Carla Zambelli

Em vídeo publicado no YouTube, Zambelli afirmou que está fora do Brasil há alguns dias, alegando que viajou inicialmente para buscar tratamento médico. A parlamentar disse que pretende permanecer na Europa, onde possui cidadania, e que irá “denunciar a ditadura” que, segundo ela, o Brasil estaria vivendo.

“Não é um abandono do país, é uma resistência”, declarou.

Embora condenada à perda do mandato, Zambelli segue oficialmente como deputada, conforme o registro da Câmara. A perda da função só será efetivada após deliberação da Casa.

A condenação, decidida por unanimidade pela Primeira Turma do STF, é relacionada à invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023. De acordo com as investigações, a parlamentar foi apontada como autora intelectual do ataque, realizado pelo hacker Walter Delgatti Neto, que confessou ter agido sob orientação dela. Segundo a Polícia Federal, Zambelli teria fornecido instruções e efetuado pagamentos ao hacker.