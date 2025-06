Frio aumenta infestação de piolhos; saiba como proteger crianças

"É bem comum na infância e não tem relação com falta de higiene. É fundamental que as famílias e as escolas trabalhem juntas com comunicação aberta e sem estigmatizar as crianças afetadas", diz Castro.

A pediatra reforça que, com tratamento correto, o problema é resolvido rapidamente, na maioria das vezes sem complicação alguma.

Como evitar piolho?

Perceber o problema é o primeiro passo no combate à pediculose. "Muitas vezes, as famílias demoram a identificar os primeiros sinais de manifestação, permitindo que ela se espalhe mais amplamente no ambiente escolar", diz Modesto.