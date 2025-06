CBF sorteia confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

Com destaque para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Para definir as próximas partidas da competição nacional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou um sorteio na tarde desta segunda-feira (2) em sua sede no Rio de Janeiro.

Já o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, mede forças justamente com o seu adversário na decisão da última edição da competição, o Atlético-MG. Outro representante do Rio de Janeiro no torneio é o Fluminense, que enfrentará o Internacional.

Também foi definido o confronto entre Athletico-PR e São Paulo, o embate envolvendo Retrô-PE e Bahia, o encontro entre CRB e Cruzeiro, as partidas entre Vasco e CSA, e os jogos envolvendo Bragantino e Botafogo.