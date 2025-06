Polícia encontra jornalista britânica que estava desaparecida

No dia 8 de fevereiro, segundo o relato da amiga, Charlotte entrou em contato com a amiga via WhatsApp e informou que estava em São Paulo. Ela mencionou que planejava seguir para o Rio e precisava de um lugar para ficar. No entanto, a amiga respondeu que sua casa estava lotada e não poderia hospedá-la.

Dias depois, a família de Charlotte procurou a amiga dizendo que havia perdido contato com a jornalista.

No final de fevereiro, a Polícia Civil do Rio obteve imagens da jornalista. Nos vídeos, ela era vista se hospedando em um hostel na comunidade Dona Marta, na zona sul do Rio. A gravação também registra sua saída do local no dia 24 de fevereiro.