Com a inauguração do painel digital de informações no Terminal Mercado, em Campinas, o Grupo GM7 cobre com a sua tecnologia quatro terminais de ônibus na cidade: além da parada no Mercado, a GM7 também está em Barão Geraldo, no Terminal Central e no Ouro Verde. É a GM7 alcançando um público diversificado, ampliando a visibilidade da sua marca em uma das áreas mais movimentadas de Campinas e reforçando sua presença inovadora em mídia. Parabéns, GM7!