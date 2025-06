Sophie, de 5 anos, é dispensada de hospital 2 vezes e morre

Uma menina de cinco anos morreu depois de sofrer um acidente doméstico e ser liberada duas vezes pela Santa Casa de Campo Grande (MS).

Leia mais: Bebê de um ano morre após médico o liberar para voltar para casa

A menina brincava com outras crianças no domingo (25), no bairro Jardim Aeroporto, quando foi atingida na cabeça por um portão. Segundo a família da menina, o grupo estava dentro de casa, quando saiu correndo para pedir doce à mãe de uma das crianças, o portão de correr soltou do trilho e a atingiu.