Vulcão ativo mais alto da Europa entra erupção; VÍDEO

De acordo com o INGV, o material quente não ultrapassou a borda da região conhecida como Vale do Leão. O episódio foi precedido por forte atividade estromboliana, seguida pela formação de uma fonte de lava. O nível de tremor vulcânico chegou a valores elevados, mas, nas últimas horas, apresentou redução, indicando possível diminuição da atividade eruptiva.

O vulcão Etna, localizado na Sicília, Itália, registrou neste domingo (2) um colapso parcial em sua cratera Sudeste, provocando uma densa nuvem eruptiva que se elevou por vários quilômetros. A atividade foi acompanhada de um fluxo piroclástico causado pela queda de material do flanco norte do vulcão, segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), de Catania.

O diretor do observatório etneo do INGV, Stefano Branca, afirmou que não se via uma erupção dessa intensidade no Etna desde fevereiro de 2021. Segundo ele, o fenômeno é “espetacular”, mas de “periculosidade limitada”, restrita à área do cume, que já estava interditada para turistas e curiosos como medida preventiva.

As imagens da nuvem de cinzas e das explosões de lava rapidamente viralizaram nas redes sociais. Apesar do alerta máximo para a aviação, o aeroporto de Catania permaneceu operando normalmente. Esta foi a 14ª fase eruptiva registrada no Etna nos últimos meses.

O presidente da região da Sicília, Renato Schifani, informou que está acompanhando a situação por meio da Defesa Civil.