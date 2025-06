Cidade nº 1 em qualidade de vida no Brasil teve influência russa

Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, ficou mais uma vez no topo da lista de qualidade de vida entre os 5.570 municípios brasileiros. O dado vem do IPS Brasil 2025 (Índice de Progresso Social), divulgado no sábado (31).

A cidade alcançou pontuação de 73,6, em uma escala de 0 a 100. É o segundo ano consecutivo que Gavião lidera o ranking, que considera 57 indicadores sociais e ambientais. O índice geral do país em relação ao ano anterior teve uma leve queda (de 62,51 para 61,96), o pequeno município paulista manteve a ponta com folga, acima da média.