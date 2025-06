Italiano é preso por cárcere privado em bairro nobre de SP

A reportagem não conseguiu contato com o advogado do suspeito, que não se manifestou na delegacia.

A vítima foi encontrada em um quarto no andar superior do imóvel, caída no chão e com sangramento. Ela contou aos policiais que era mantida ali havia três meses e que era espancada, humilhada, dopada e obrigada a manter relações sexuais. Disse, ainda, que Ciaccio traficaria drogas ?a polícia afirmou ter encontrado porções de cocaína na casa.

Ainda segundo o registro policial, a vítima afirmou ter conhecido Ciaccio na virada do ano e que começaram a namorar. Depois, decidiram morar juntos. Ele agiria com ciúmes, teria passado a agredi-la com chutes e socos e impedido que ela tomasse medicamento para depressão.