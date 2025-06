Ao tentar aliviar dor, avó intoxica bebê com álcool e maconha

Um bebê de um ano sofreu intoxicação após ingerir uma mistura contendo álcool, maconha, alecrim e tabaco na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, localizada na fronteira com Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu na última quinta-feira (29).

De acordo com informações do Topmídia News, a criança foi levada ao hospital regional da cidade. A polícia local apurou que a substância foi administrada pela avó do bebê, que tentava aliviar dores da criança, mas acabou provocando a intoxicação.