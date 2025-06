Lula acena a Motta e fala em evitar 'muvuca' em 2026

O presidente Lula (PT) fez acenos ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), diante do impasse sobre mudanças no IOF, criticou o governo Donald Trump em meio ao embate dos EUA com o ministro do STF Alexandre de Moraes e defendeu a eleição de senadores da esquerda em 2026 para combater o que chamou de "muvuca" da extrema direita.

O petista participou neste domingo (1º) da convenção que oficializou o prefeito do Recife, João Campos, na presidência nacional do PSB, e também disse que, se estiver "bonitão do jeito que estou, a extrema direita não volta a governar esse país".