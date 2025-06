Médico faz alerta ao ver cogumelo inteiro dentro de paciente

Um médico ficou surpreso ao encontrar um cogumelo inteiro no intestino de um paciente durante uma colonoscopia em Taipei, Taiwan. O exame revelou a presença de um enoki, espécie muito consumida na culinária chinesa e japonesa.

O gastroenterologista Lin Xianghong, responsável pelo procedimento, compartilhou as imagens do achado em uma rede social, usando o caso para alertar sobre a importância de mastigar bem os alimentos. “Por que há um cogumelo no intestino? Não é que ele tenha crescido ali, mas é assim que os enokis ganharam o apelido de ‘até amanhã’, já que costumam aparecer inteiros nas fezes no dia seguinte ao consumo”, explicou o médico, em tom bem-humorado.