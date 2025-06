Mãe não resiste a mal-estar e morre durante velório do filho

Claudio havia falecido na quinta-feira (29), e a cerimônia de despedida ocorria na manhã seguinte. Pouco antes do sepultamento, Berenice passou mal e precisou de atendimento de urgência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a idosa não resistiu.

Uma sequência trágica de acontecimentos abalou Rio Claro, no interior de São Paulo, na sexta-feira (30). Berenice Caldeira Antunes, de 71 anos, morreu repentinamente durante o velório do próprio filho, Claudio Oscar Antunes, de 46 anos, no Velório Municipal da cidade.

As causas das mortes de mãe e filho não foram divulgadas oficialmente.

O sepultamento de Claudio aconteceu na sexta-feira, no Cemitério Municipal São João Batista. O corpo de Berenice começou a ser velado na manhã de sábado (31), no mesmo local, com o enterro também no São João Batista.

O caso gerou grande comoção nas redes sociais, onde moradores e internautas manifestaram solidariedade à família e lamentaram a tragédia.