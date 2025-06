Festa do título do PSG tem dois mortos e centenas de feridos

Ao menos dois torcedores morreram na França em incidentes relacionados à comemoração do título da Champions League pelo Paris Saint-Germain na noite de sábado (31).

Em Paris, uma pessoa que pilotava uma scooter morreu atropelada perto de uma fan zone onde a partida era exibida.

Em Dax, pequena cidade do sudoeste francês, um jovem de 17 anos foi esfaqueado e morto durante as comemorações de torcedores do PSG.