Justiça solta motorista de Porsche que matou motoboy em SP

Segundo a juíza, não foi comprovada a versão inicialmente constante nos autos de que Sauceda apresentasse comportamento ameaçador e que tivesse, em ocasiões anteriores, utilizado o mesmo Porsche para intimidar desafetos. O inquérito instaurado para apurar as supostas ameaças foi arquivado.

Dirigindo um Porsche amarelo, Sauceda perseguiu a vítima na Avenida Interlagos depois que Figueiredo chutou e quebrou o retrovisor do carro. Carlos Bobadilla, advogado do motorista, afirmou que não se manifestará sobre a nova decisão judicial.

A Justiça mandou soltar Igor Ferreira Sauceda, que atropelou e matou o motoboy Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, em 29 de julho do ano passado, na zona sul de São Paulo (SP). A soltura foi determinada nesta sexta-feira (30) e é assinada pela juíza Isabel Begalli Rodriguez, da 3ª Vara do Júri.

"Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo deu conta de ter sido intimidada ou ameaçada pelo réu ou por pessoas de seu convívio, e tampouco há notícia de que tenha tentado ocultar provas ou deixado de colaborar com a instrução processual. Pelo contrário, ao que se apurou até o momento, permaneceu no local dos fatos, deu sua versão à autoridade policial e não buscou prejudicar as investigações", escreveu ela na decisão.

Rodríguez disse que Sauceda estava preso havia dez meses e que, até então, sua defesa não conseguira acesso ao veículo da vítima para a perícia solicitada, o que ocorreu em razão da morosidade do Estado em permitir o acesso aos veículos envolvidos.

Ela também afirmou que a moto de Figueiredo foi devolvida à família sem autorização judicial.