Governo Trump diz que ordens de Moraes não têm efeito nos EUA

O advogado do Rumble, Martin de Luca, a quem a carta também foi encaminhada, afirmou que o documento reforça que as decisões de Moraes contra a plataforma são ilegais.

"As ações do ministro distorcem as práticas do Judiciário brasileiro", disse De Luca. O advogado ainda apontou o que vê como equívocos do governo brasileiro ao atrelar as medidas do governo americano direcionadas a Moraes como ataques à soberania do país. "É inadmissível que o governo brasileiro, na tentativa de evitar sanções ao ministro, foque no argumento de que ele age contra ameaças à democracia, em vez de lidar com o problema real, que são as ações ilegais do ministro", avaliou.

Além das decisões contra o Rumble, no ano passado Moraes chegou a suspender o X (ex-Twitter), de Elon Musk, que integrou a gestão Trump e anunciou sua saída na quarta-feira (28).