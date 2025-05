Assassino de ator de 'Chiquititas' pega 98 anos de prisão

Paulo Cupertino Matias, 54, foi condenado a 98 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais do artista. O júri durou dois dias e terminou nesta sexta-feira (30) no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

O crime aconteceu em junho de 2019, no bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Rafael, que atuou na novela "Chiquititas" e em comerciais, namorava a filha de Cupertino à época. Ele tinha 22 anos. Ao ser morto ele estava na companhia do pai, João Alcisio Miguel, 52, e da mãe, Miriam Selma Miguel, 50.

Segundo os depoimentos, os três foram até a casa de Isabela, no dia 9 de junho daquele ano, para conversar com o pai dela sobre o namoro. As vítimas foram recebidas pela mãe e pela jovem.