Câmara aprova obrigatoriedade de toxicológico a novos motoristas

Com parecer favorável do relator, deputado Alencar Santana (PT-SP), o plenário aprovou emenda exigindo o exame toxicológico de todos os motoristas de categoria A (motocicletas) e B (automóveis comuns) para a primeira habilitação (permissão de dirigir).

Atualmente, o exame toxicológico é obrigatório para condutores das categorias C, D e E da carteira de habilitação, ou seja, aos que trabalham como profissionais ou dirigem veículos maiores, tanto de carga quanto passageiros, inclusive nas renovações.

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (29), um projeto de lei que obriga a realização de exame toxicológico para quem for tirar CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A emenda também permite que clínicas médicas cadastradas para fazer exames de aptidão física e mental façam coleta de material para realização do exame toxicológico, a ser realizado em laboratório credenciado.

Santana afirmou ter retirado do texto a necessidade de renovação a cada dois anos e meio do exame toxicológico para todas as categorias, como ocorre nas obrigatórias hoje.

"Tiramos esses excessos e deixamos somente para a primeira carteira. Lembrando que a lei já exige para as categorias C, D e E", disse.