Promotor pede pena exemplar por morte de ator de 'Chiquititas'

Rafael, que atuou na novela "Chiquititas" e em comerciais, namorava Isabela, filha de Cupertino. Ele tinha 22 anos, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50.

Segundo o boletim registrado pela polícia, os três foram até a casa de Isabela, no dia 9 de junho daquele ano, para conversar com o pai dela sobre o namoro. As vítimas foram recebidas pela mãe e pela jovem.

Logo depois, Cupertino teria chegado com uma arma e, em seguida, atirado contra as três vítimas, que aguardavam no portão da casa. Todos morreram no local.