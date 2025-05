MC Poze do Rodo declara ligação com o CV; periculosidade média

O MC Poze do Rodo, preso nesta quinta-feira (29) sob suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas, declarou, ao ingressar no sistema prisional, que se identifica com o Comando Vermelho.

A declaração faz parte da ficha de ingresso e é obrigatória para todo detento. Nela, o preso deve assinalar o campo "ideologia declarada". No sistema penitenciário fluminense, os internos são separados de acordo com suas alianças criminosas para evitar confrontos.

A defesa do artista nega as conclusões da investigação e disse que irá entrar com um pedido de liberdade.