Ubatuba diz que praias estão livres de bactéria comedora de carne

O homem contaminado teria procurado atendimento médico em 22 de abril e morreu dias depois.

De acordo com o boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a praia estava própria para banho entre os dias 13 e 26 de abril, mas ficou imprópria na semana anterior, entre 6 e 12 do mesmo mês.

Em 2024, o Brasil registrou 329 óbitos por fasciíte necrosante, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O estado de São Paulo concentrou quase um quarto dos casos, com 80 episódios registrados.