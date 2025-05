Brasil teve 42 ataques a escolas desde 2001

A atualização do material com os dados de 2024 foi divulgada nesta quinta-feira (29).

O levantamento "Ataques de violência extrema em escolas do Brasil" é conduzido pelas pesquisadoras Telma Vinhas e e Cléo Garcia, ambas do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e da Unicamp (Universidade de Campinas).

O estudo mostra que no ano de 2022 o país registrou 10 ataques nas unidades de ensino. Em 2023 foram 12 episódios. O número apresentou uma queda no ano passado, com 5 casos.

"Embora o número de ataques consumados tenha diminuído em 2024, muitos outros foram identificados e interrompidos antes de sua execução -o que revela que, como sociedade, ainda não conseguimos lidar plenamente com a complexidade desse fenômeno", dizem as autoras do mapeamento.

Dos ataques registrados, 78,57% deles foram ativos, ou seja, tinham a intenção de atingir indiscriminadamente o maior número de pessoas, e 21,42% foram direcionados, neste caso os agressores tinham um alvo em específico.