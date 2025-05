Rodoanel: Engavetamento faz 5 feridos e congestionamento de 10km

Um grave acidente envolvendo três carretas, entre elas um caminhão-cegonha, e uma van paralisou o tráfego na manhã desta sexta-feira (30) no trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, na altura de São Bernardo do Campo, ao lado da Represa Billings, no ABC Paulista. A informação é do SBT.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas ficaram feridas após o engavetamento, que aconteceu por volta das 7h30. Um dos motoristas ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado com o uso de uma serra elétrica. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e encaminhado a um hospital.

As outras quatro vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Quatro viaturas dos bombeiros atuaram na ocorrência.