Bando fortemente armado faz arrastão em condomínio no Morumbi

De acordo com o boletim de ocorrência, seis criminosos renderam um funcionário da limpeza que chegava para trabalhar por volta das 5h20, já dentro do condomínio, e o colocaram na guarita junto a outro funcionário.

Um grupo de cerca de 20 assaltantes encapuzados e armados com pistolas, revólveres e espingardas invadiu um condomínio no bairro da Vila Sônia, na região do Morumbi, na zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (29) e fez um arrastão nos apartamentos.

Depois, eles ficaram espalhados pelo local esperando os moradores descerem, momento em que eram rendidos e seus apartamentos, invadidos. De acordo com os depoimentos, os invasores a todo momento faziam ameaças de morte. No entanto, ninguém ficou ferido. Apenas um dos funcionários teria levado três tapas no rosto por não saber a senha do elevador.

As vítimas disseram à polícia que eram aproximadamente 20 criminosos, que teriam entrado pelos fundos do condomínio, que tem acesso para a favela Jardim Colombo. Pelas informações, eles entraram e saíram através de uma cerca com arames que está cortada.

Foram levados cerca de R$ 1,2 milhão em relógios, joias, acessórios e aparelhos eletrônicos, além de dinheiro (inclusive em moeda estrangeira) e outros objetos pessoais.