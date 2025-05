'Ele assassinou três pessoas a sangue frio', diz ex de Cupertino

"Ele é misógino", afirmou, ao se referir a falta de carinho de Cupertino com a própria filha. Assim como a filha do casal, Vanessa declarou que Cupertino tinha uma arma.

De acordo com Vanessa, Cupertino instalou câmeras no portão da entrada da casa. O aparelho que registrava as imagens ficaria dentro do escritório dele, ao lado da residência na qual ela morava com a filha do casal. A ação seria uma forma de vigiá-las, afirmou.

Segundo o promotor, três dias após o crime, durante uma ação de busca e apreensão, o aparelho que gravava as imagens não foi encontrado, apenas as câmeras.