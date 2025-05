Estudante atropelado por bêbado comemorava casa própria

De acordo com o delegado responsáveou pelo caso, o veículo usado no crime já tinha placa adulterada e passava por reparos para tentar dificultar as investigações.

Em depoimento, Guilherme relatou que fugiu do local com medo de ser linchado, mas negou que estivesse em alta velocidade. No entanto, imagens de câmeras de segurança mostram o carro atingindo Wilker violentamente, contrariando a versão do suspeito.

O motorista vai responder por homicídio doloso na direção de veículo, adulteração de sinal identificador e omissão de socorro. Ele passará por audiência de custódia.