Deus deixou sertão sem água porque sabia que eu traria, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quarta-feira (28) que a falta histórica de água no sertão nordestino foi "obra de Deus", que teria previsto sua chegada à Presidência para mudar essa realidade.

“Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia ser presidente da República e ia trazer água pra cá”, disse Lula, durante a entrega do primeiro trecho do Ramal do Apodi, em Cachoeira dos Índios (PB), parte do projeto de transposição do Rio São Francisco.