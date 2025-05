Ciclone fecha escolas e expulsa famílias de casa no RS

Cidades do Rio Grande do Sul suspenderam aulas nesta quinta-feira (29) por conta do forte temporal provocado por um ciclone extratropical. A chuva intensa e os ventos de até 100 km/h já causaram alagamentos, transbordamento de rios e deixaram centenas de pessoas fora de casa.

De acordo com a Climatempo, os acumulados de chuva variam entre 20 e 70 mm por dia, podendo passar de 100 mm no Litoral. O fenômeno também está derrubando árvores, bloqueando estradas e causando transtornos em várias regiões.

As cidades que suspenderam as aulas são: Agudo, Santa Maria, São Sepé, São Pedro do Sul, Dilermando de Aguiar, Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul. A Universidade Federal do RS também cancelou as atividades presenciais no Campus Litoral Norte e no Centro de Estudos Costeiros, em Tramandaí e Imbé.