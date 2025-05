EUA vão começar a revogar vistos de alunos chineses

A disputa de Harvard com Trump e com outras universidades de elite nos EUA tem origem nos protestos estudantis pró-Palestina em 2024, quando alunos ocuparam prédios em vários campi do país exigindo o fim da cooperação das instituições com Israel como forma de se posicionar contra a guerra na Faixa de Gaza. Segundo o republicano, as manifestações foram antissemitas.

Trump também sugeriu utilizar o dinheiro retirado da universidade para financiar escolas técnicas. Harvard processa o governo federal para reaver o dinheiro cortado, argumentando que apenas o Congresso teria poder de eliminar as verbas. Desde o mês passado, o governo congelou cerca de US$ 3,2 bilhões em subsídios e contratos com a instituição.