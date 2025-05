Elon Musk deixa governo de Donald Trump

O cargo oficial de Musk no governo Trump sempre foi ambíguo - apesar de controlar o Doge, a Casa Branca disse em mais de uma ocasião que ele não era formalmente o chefe do departamento, e sim apenas um "funcionário especial do governo".

A lei determina que uma pessoa só pode ocupar essa função por 130 dias, o que explica o anúncio desta quarta. Ainda assim, Trump poderia facilmente ter nomeado o bilionário para outro cargo, como o de conselheiro oficial da Casa Branca, por exemplo, o que não ocorreu.

"Com meu período como funcionário especial do governo chegando ao fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir gastos supérfluos [no governo]", disse Musk em publicação no X. "A missão do Doge se fortalecerá com o tempo à medida que se torne um estilo de vida no governo."