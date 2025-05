Mulher de chefe do CV é presa após 5 meses foragida

Luciane Barbosa Farias, conhecida como "dama do tráfico", foi presa hoje pela manhã em Manaus (AM) após cinco meses foragida. Ela é esposa de Clemilson dos Santos Farias, o "Tio Patinhas", um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas.

Os policiais cumpriram mandado de prisão expedido em janeiro. Ela foi condenada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

Ela também foi presa por outra investigação envolvendo organização criminosa, segundo a Polícia Civil do AM. Os detalhes serão divulgados amanhã em coletiva de imprensa.