Motorista bêbado é nocauteado por PM ao bancar o valente; VÍDEO

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um motorista embriagado é nocauteado por um policial militar durante abordagem na sexta-feira (23), no Setor Sudoeste, em Goiânia (GO). O condutor apanhou depois que saiu do carro, bateu a porta com força e pareceu desafiar o PM.

Testemunhas disseram que o homem estava causando transtornos ao trânsito em frente a um comércio da região, o que fez moradores acionarem a Polícia Militar de Goiás (PMGO).