Padre de Taubaté que toma 281 comprimidos é internado

Apesar de todas as limitações e das dores horríveis que sinto no tórax, na cintura, nos membros, no rosto e de viver à base de morfina, sou grato a Deus por essa doença não afetar a minha parte cognitiva. Levo a RTD com fé, leveza, alegria e bom humor. Padre Márlon Múcio, ao UOL

Doença atinge 1 a cada 1 milhão de pessoas

Ele descobriu a doença após nove anos de investigação, em 2019. "Sem saber, tive os primeiros sintomas da RTD ainda criança. Aos sete anos, perdi a audição e precisei fazer uma cirurgia corretiva. Aos 14, sentia muito cansaço ao mastigar. Apesar desses problemas de saúde levava a minha vida normalmente'', contou ao UOL em 2021.

A cada um milhão de pessoas, apenas uma tem RTD. Trata-se de uma doença de origem genética causada por alteração de um gene do DNA. Por conta disso, os pacientes com essa condição tem falta de riboflavina intracelular e não consegue manter todas as atividades metabólicas adequadas. Segundo estimativas da Cure RTD Foundation, nos Estados Unidos, são 300 casos diagnosticados no mundo e nove no Brasil.