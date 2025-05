Em 31 de maio lembra-se do Dia Mundial Sem Tabaco. O Dr. Carlos Takahiro Chone, médico e chefe do serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia–IOU, frisa que o cigarro, repleto de produtos químicos tóxicos, tem sido comprovadamente um catalisador para uma série de cânceres, afetando múltiplos sistemas do corpo. “A exposição prolongada a essas substâncias pode desencadear cânceres de boca, língua, faringe, laringe e esôfago. Com a exposição ao cigarro, essas regiões apresentam um risco 20 vezes maior. O fumo compromete a integridade das células nesses tecidos sensíveis, tornando-os mais suscetíveis à mutação e ao crescimento tumoral”, adverte.