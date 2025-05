'Pensei que era presente de Deus': Mulher torra R$2 mi em 24h

“Pensei que fosse um presente de Deus.” Foi assim que Verónica Acosta, moradora de San Luis, na Argentina, justificou ter gasto, em menos de 24 horas, cerca de 500 milhões de pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente a R$2, 4 milhões, que foram depositados por engano na sua conta bancária.

Acosta foi ao banco esperando receber 8 mil pesos de pensão alimentícia, equivalentes a R$40, mas se surpreendeu com a quantia milionária. Sem saber a origem do valor, saiu às compras, adquiriu eletrodomésticos, um carro e distribuiu parte do dinheiro entre familiares. “Com tanta necessidade, fui ajudar minha família. Não sabia que era dinheiro do governo”, disse, em entrevista à rádio local.