Conheça os sintomas da doença diagnosticada no presidente Lula

O presidente Lula se sentiu mal nesta segunda (26) e foi levado ao hospital Sírio Libanês, de Brasília, para exames. De acordo com boletim divulgado pelo hospital, Lula teve "quadro de vertigem, com diagnóstico de labirintite. Realizou exames de imagem e de sangue no Hospital Sírio Libanês, unidade Brasília, todos dentro da normalidade".

Leia mais: Lula tem mal-estar, cancela compromissos e passa por exames

A labirintite, também conhecida como neurite vestibular ou vestibulopatia periférica aguda, é uma doença benigna caracterizada por inflamação do labirinto - estrutura do ouvido interno responsável pelo equilíbrio e audição. Segundo registro da doença no Ministério da Saúde, o distúrbio provoca vertigens intensas, frequentemente confundidas com tontura e pode ser desencadeado por infecções virais ou bacterianas.