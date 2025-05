A data mais apaixonante do ano vem aí! E com ela uma novidade maravilhosa: a Casa Olivetto vai realizar um jantar especial para celebrar o Dia dos Namorados. No dia 12 de junho, você e sua companhia poderão desfrutar de um menu em 3 tempos, com opção de harmonização de vinhos. Siga em @casaolivetto e saiba mais!