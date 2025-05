Ex-PRF admite ordens de parada, mas nega intenção de impedir voto

“O foco sempre foi verificar a legalidade do serviço de transporte. Em mais de 60% dos casos, as abordagens duraram menos de 15 minutos. As fiscalizações ocorreram, sim, mas dentro da normalidade”, declarou Moura, acrescentando que a decisão pelas operações teve respaldo jurídico da Advocacia-Geral da União (AGU).

Indiciado pela Polícia Federal (PF) por desobediência, prevaricação e omissão, Moura é investigado por suposta participação em ações que, segundo a PF, teriam buscado dificultar o acesso de eleitores às urnas no Nordeste. Por ser indiciado, teve o direito de permanecer em silêncio, mas optou por responder às perguntas.

Ele também destacou que as operações foram iniciadas antes da decisão do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que proibiu a realização das blitze no dia da eleição. De acordo com Moura, as ações se concentraram ao longo de sete dias, até 27 de outubro de 2022.