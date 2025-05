'Saio de cabeça erguida', diz Melo ao antecipar derrota no Timão

Augusto Melo se antecipou à votação que será realizada na noite desta segunda-feira (26) sobre a possibilidade de afastá-lo da presidência do Corinthians. Certo de que não tem maioria no Conselho Deliberativo, disse que sai "de cabeça erguida" e prometeu lutar, por meio dos associados, a retornar à sua cadeira.

Se a votação do impeachment no Conselho realmente tiver o resultado esperado por Melo, o primeiro vice-presidente, Osmar Stábile, assumirá o clube provisoriamente. O presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, então, terá cinco dias para convocar a assembleia geral dos sócios, que fará a votação definitiva, em um prazo de 30 a 60 dias a partir da marcação.

"Não é renúncia. Ao contrário. Eu vou participar dessa palhaçada", disse Augusto, em entrevista concedida no teatro do Parque São Jorge. A alguns metros dali, em um dos ginásios do clube, já estava em andamento a reunião em que vai sendo discutido o afastamento, com base em supostas irregularidades no contrato de patrocínio com a empresa de apostas esportivas VaideBet.