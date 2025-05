Conselho aprova participação da USP no Enade após 21 anos

Neste ano, somente as licenciaturas da universidade participam da avaliação, que é aplicada pelo MEC (Ministério da Educação). Os coordenadores dos cursos, responsáveis por inscrever os estudantes, já estão sendo convocados para reuniões de alinhamento sobre o tema.

A decisão, do último dia 15, agora chega à instância máxima da universidade: o Conselho Universitário. Lá, a tendência é que ela seja referendada ainda em junho, segundo diretores.

O Conselho de Graduação da USP aprovou a participação da instituição no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) a partir de 2025.

A participação da USP no Enade é alvo de discussão desde a criação do exame federal, em 2004. Naquele ano, a reitoria boicotou a prova por desavenças em relação à amplitude e à qualidade do teste, considerado inferior ao próprio sistema de avaliação da instituição.

Essas críticas permanecem. Nos conselhos das faculdades, a comunidade acadêmica lamenta a implementação do exame, argumentando haver o risco de piora dos cursos devido aos efeitos secundários de ser avaliada por um exame classificado como de simples demais.

Professores e diretores dizem também que, aderindo a uma forma de regulação, a universidade perde a chance de desenhar avaliações próprias, ricas e multifacetadas dos seus cursos.