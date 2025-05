Morre empresário que ajudou em resgates no Rio Grande do Sul

Morreu no sábado (24) o empresário Ronaldo Garbin, que, em 2024, atuou nos salvamentos durante a enchente no Rio Grande do Sul. Ele tinha 42 anos e passava por tratamento contra leucemia.

Garbin era especialista em resgates e guia de rafting, além de técnico em segurança do trabalho.

Ele estava internado em um hospital em Caxias de Sul (RS). O corpo foi velado na Capela São José, em Bento Gonçalves, no domingo (25).