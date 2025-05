CNI: Redução da jornada pode gerar custo de R$ 88 bi à indústria

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, criticou nesta segunda-feira (26) os projetos de lei que propõem a redução da jornada de trabalho no Brasil. Durante discurso na abertura do evento do Dia da Indústria, em Brasília, Alban destacou que a medida pode gerar um custo adicional de até R$ 88 bilhões para o setor industrial.

“Em um momento de pleno emprego, isso é extremamente preocupante”, afirmou Alban, dirigindo-se a uma plateia que contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.