Trabalhador é prensado por caminhão dentro de estádio em SC

De acordo com o Serviço Aeropolicial (SAER) e o Samu, o homem auxiliava na manobra do caminhão quando foi acidentalmente prensado entre a carroceria e a parede. O impacto causou compressão no tórax da vítima, que chegou a perder a consciência, mas recuperou-se.

Um trabalhador de 30 anos sofreu um grave acidente na manhã deste domingo (25) no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), ao ser prensado contra a parede por um caminhão durante a montagem de estruturas para o jogo entre Criciúma e Coritiba, marcado para esta segunda (26). A vítima precisou ser resgatada por um helicóptero que pousou no gramado.

O helicóptero do SAER foi acionado e pousou no gramado do estádio para agilizar o resgate. Quando os socorristas chegaram, o trabalhador já estava lúcido e orientado, embora relatasse fortes dores no tórax.

Após receber os primeiros socorros no local, ele foi levado pelo SAMU ao Hospital São José, em Criciúma, onde deu entrada com quadro estável e sem sinais imediatos de lesões graves.

Agora, o paciente passa por exames para avaliar possíveis danos internos e definir o tratamento adequado.