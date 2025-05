Mãe e atual esposa do ex sequestram e matam jovem por ciúmes

Movidas por ciúmes e desejo de vingança, duas mulheres foram condenadas a mais de 25 anos de prisão pelo sequestro, tortura e assassinato brutal de uma jovem em Braço do Norte (SC). O crime foi meticulosamente planejado pela mãe e pela atual esposa do ex-companheiro da vítima, que acreditavam que ela era responsável pela prisão do homem, informou o MPSC.

As investigações apontaram que as duas mulheres criaram um perfil falso em rede social, fingindo ser o companheiro da ex-sogra, e atraíram a jovem com a promessa de entregar uma carta enviada pelo ex, que está preso. Ao chegar ao local combinado, ela foi surpreendida, perseguida e capturada.

A vítima foi mantida em cativeiro na casa da ex-sogra, onde sofreu agressões diárias, ficou amarrada, amordaçada e foi levada em porta-malas por várias cidades da região. Após dias de tortura, não resistiu e foi morta por asfixia. O corpo foi enterrado num sítio. Uma semana depois, com medo de ser descobertos, os criminosos desenterraram o cadáver e o esconderam em outro local, onde só foi localizado em março.

Na sessão do Tribunal do Júri, as duas mentoras do crime foram condenadas: a ex-sogra, a 29 anos de prisão; e a atual esposa, a 25 anos. Ambas devem cumprir a pena em regime fechado e não poderão recorrer em liberdade.