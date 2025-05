Justiça mantém prisão de filhos que esconderam o corpo do pai

Outra testemunha disse ter perguntado a Marcelo sobre seu pai e ouvido a resposta que Dario havia morrido. Em seguida, ele teria dito que jogou o corpo do pai no lixo. Moradores da região afirmaram ainda que Marcelo apresentava sinais de sofrimento psíquico e que, com frequência, gritava nas ruas que havia matado o pai.

O quarto onde o corpo do idoso era mantido ficava no quarto andar da residência, e havia um pano no vão da porta para isolar o cheiro.

Dentro do imóvel, os policiais também encontraram bens aparentemente novos. Agora a polícia vai apurar se os itens teriam sido adquiridos com recursos financeiros do pai, após a sua morte.