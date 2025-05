Mãe chama tribunal do crime para dar 'salve' em filha de 10 anos

O caso aconteceu na última quinta-feira (22), em Cuiabá (MT), após a mãe descobrir que a filha e uma amiga, de 13 anos, estavam num motel na companhia de um homem de 63 anos. A situação chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar, que acionou a polícia.

Segundo informações repassadas pelos investigadores, a mãe justificou a atitude alegando não conseguir impor limites à filha. A criança sofreu diversas lesões nos braços, no antebraço esquerdo, no polegar e na perna direita, e ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.

O órgão registrou boletim de ocorrência por maus-tratos e estupro de vulnerável. As investigações seguem em andamento para apurar a participação de terceiros e esclarecer todas as circunstâncias do crime.